Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 34 uydu fırlatıldı - Son Dakika

One Web'in diğer uydularının Baykonur'un yanı sıra Rusya'nın Doğu Uzay Üssü ve Fransa 'nın Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor.

One Web'in dünya yörüngesine 600'ün üzerinde uydu yerleştirmeyi planladığı aktarılan açıklamada, "Bu uyduların ticari kullanımı bu yıl başlayacak. One Web 2021'de dünyaya 24 saatlik kesintisiz internet bağlantısı sağlamayı planlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, One Web'in düşük yörünge uydularının yüksek hızlı internet bağlantıların doğrudan sağlanması için kullanılacağı aktarıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOC) yapılan açıklamada, One Web'in 34 uydusunu taşıyan Soyuz 2.1b roketinin yerel saatle 03.45'te fırlatıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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