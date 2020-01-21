Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni 1,5 milyon turist ziyaret etti - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni geçen yıl 1 milyon 500 bin turist ziyaret etti.

Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Meyirjan Mırzaliyev, düzenlediği basın toplantısında, bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm alanındaki gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Eyalette 168 otel, 51 tatil yeri ve 60 dinlenme merkezinin faaliyet gösterdiğini belirten Mırzaliyev, 57 turistik rotanın oluşturulduğunu aktardı.

Mırzaliyev, Türkistan'ın otellerinde uluslararası standartlara uygun restorasyon çalışmalarının yapıldığına dikkati çekerek, "Geleneksel el sanatları merkezi binası, uluslararası havalimanı, tiyatro, Hoca Ahmet Yesevi Müzesi ve diğer tesisler yapılmaktadır." dedi.

Türkistan'a turist ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren Mırzaliyev, "Geçen yıl Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni 1 milyon 500 bin turist ziyaret etti. Bu rakamın 2025'te 5 milyona çıkarılması planlanıyor." diye konuştu.

Mırzaliyev, turist ilgisinin Türkistan'ın yüksek potansiyelinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.