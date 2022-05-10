Kazakistan Dijital Bakanlık heyeti Hacettepe Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakan Yardımcısı Jaslan Madiyev, Türkiye'nin sahip olduğu teknopark altyapısına hayranlık duyduklarını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent'teki firmaları ziyaret eden Madiyev'e Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Kazak Türk ve Kazak yazılım firmaları temsilcileri eşlik etti.

Teknokent ana binasında konferans salonu girişinde simülasyon, oyun ve sağlık alanlarında hizmet veren firmalar tarafından demo gösterimi yapılırken, iki ülkeden gelen firma temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı.

Ziyaret öncesinde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Ünal, üniversite bünyesinde bulunan Teknokent'in alanında Türkiye'nin en büyükleri arasında bulunduğunu kaydederek, savunma, yapay zeka ve oyun gibi sektörlerde boy gösteren 300'ün üzerinde firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Ünal, genç nesillere ve startuplara verdikleri destekle geleceğin unicornlarının (1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler) ortaya çıkması için olanak sağlamak istediklerini söyleyerek, bu kapsamda Kazakistan gibi kardeş ülkelerin firmalarıyla gerçekleşecek iş birlikleri için heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti.

İki ülkedeki genç girişimcilerin iş birliği yapmalarını çok önemsediklerini söyleyen Madiyev de Türkiye ziyaretlerinde ileri seviyede teknoloji firmalarını gezme imkanını bulduklarını ve bu şirketlerin gelişim hikayelerini dinlemenin kendileri için oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti.

Madiyev, dünya genelinde çok farklı ve yeni teknolojik gelişmelerin meydana geldiğini, Hacettepe Üniversitesinin de bu yeni teknolojik dönüşümde önde gelen merkezlerden biri olabileceğini belirterek, "Türkiye'nin sahip olduğu ve geliştirdiği teknoloji altyapısına hayranlık duyuyoruz. Türkiye yüze yakın teknoparka ve 8 bin civarında startupa sahip. Bunların Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Konuşmalarının ardından Serhat Ünal tarafından Madiyev'e plaket takdim edildi.

Program kapsamında Teknokent'te bulunan yazılım ve mühendislik AR-GE noktalarını ziyaret eden Madiyev ve beraberindeki heyet, şirketlerden son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Hacettepe Teknokent AŞ ve Astana Hub arasında dün imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke firmalarının iş birliği yapması kararlaştırılmıştı.