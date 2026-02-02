Kazakistanlı Öğrenciler TOGÜ Rektörü\'nü Ziyaret Etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çift diploma programı öğrencileri Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarih ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde lisansüstü düzeyde yürütülen çift diploma programı kapsamında eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy da yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler, program sürecine ilişkin deneyimlerini ve memnuniyetlerini dile getirirken, akademik ve kültürel iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen çift diploma programlarının, akademik etkileşimi güçlendirdiğini ve kültürler arası paylaşıma önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.