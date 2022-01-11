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Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı

11.01.2022 00:08

İstanbul'da alarm vermeye başlayan ve sürekli kaza, arızalanma ve yanma olaylarıyla gündeme gelen, vatandaşların can ve seyahat güvenliğini riske atan İETT otobüslerinin konusu meclis gündemine geldi. İBB yönetiminin, AK Parti döneminde geliştirilen kaza önleme ve erken uyarı sistemi telemetri sistemini kullanımdan çıkardığı, geliştirilmesi için gerekli olan bütçeyi de yatırım programından çıkardığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) son dönemde yaşanan İETT otobüs kazaları ve bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu ele alındı.

ÇALIŞMA KOŞULLARI KÖTÜLEŞTİ

İBB Meclisinde soru önergesi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan, İETT otobüslerinin bakım-onarım çalışmalarının doğru şekilde yapılmadığı konusunda uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, şoförlerin de çalışma koşullarının giderek kötüleştiğini söyledi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ KALDIRILDI"

Şoförlerin çalışma saatlerinin kimi zaman 18 saate vardığını ifade eden Demirhan, "Kazalar trafik kaynaklı değil, tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'Telemetri sistemi' geliştirilmiş ve devreye almıştır. Ancak yeni dönem bırakın bu sistemi kullanmayı 2022 yatırım bütçesinden dahi çıkarmıştır. 2013-2018 yılları arasında öz kaynaklar ile yıllık ortalama 400 otobüs alınmış ve yaklaşık 2 bin 500 otobüs yenilenmiştir. Bu sayede İETT Avrupa'nın en genç filosuna sahip olmuştur.Fakat 2,5 yıldır bir tane dahi otobüs filoya katılmadı." diye konuştu.

Demirhan, önergesinde de kazaların nedeni ve bakım çalışmalarına ilişkin sorular sordu. Önerge oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

İSTANBULKART SORUNU

AK Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Muharrem Balık ise İstanbulkart konusunda soru önergesi verdi. İstanbulkart temini için kullanılan 1047 cihazda tek ya da çift geçişlik biletler satıldığını belirten Balık, 275 cihazda ise İstanbulkart satışı yapılması gerekirken kart bulunamadığını bildirdi.

İstanbulkart'ın "adeta karaborsaya" düştüğünü dile getiren Balık, şöyle konuştu: "Bugün hizmet bekleyen vatandaşlar çalışmayan İETT otobüslerini ittiriyor, Bozulan tramvaylar nedeniyle raylarda yürüyor, çalışmayan otobüslere binmek için saatlerce kart kuyruğunda bekliyor. Ekim ayı Meclisinde soru önergesi olarak değindiğimiz ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Bey'in de tasdik ettiği, kısa süre içerisinde çözüleceğini iddia ettiği İstanbul kart kuyruklarının çözülmeyi bir kenara bırakın artarak devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Başarısız mobil uygulaması nedeni ile İstanbul'da ulaşım çözümsüz kalmış ve bir çile haline dönmüştür."

Balık, önergesinde mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamaması, İstanbulkart yetersizliği, aplikasyonlarda yaşanan sorunlar, Alo 153 Çağrı Merkezindeki bekleme sürelerini sordu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbulkart, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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