Son Dakika Haberleri: Kazara Vurulan Genç Öldü

Kazara Vurulan Genç Öldü

1 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tüfekle kazara vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kazara Vurulan Genç Öldü, System.String[]
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tüfekle kazara vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçedeki bir evde 4 arkadaşın fotoğraf çektirdiği esnada av tüfeği kazara ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği V.T. (17) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

V.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili T.K. (15) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Hacılar, Kayseri, Güncel
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