Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim - Son Dakika

Perşembe günü Çankaya ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde S.B. yönetimindeki belediye otobüsü, E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu araçlarda hafif hasar meydana geldi.

ELİNDE BIÇAKLA OTOBÜSE SALDIRDI

Daha sonra iki şoför arasında tartışma başladı. Taksi sürücüsü E.Ö., tartışma esnasında otobüsün içinden kendisine bıçak gösterdiğini iddia ettiği S.B.'ye kendi aracından aldığı büyük bir bıçak ile tepki gösterdi. E.Ö., bıçak ile belediye otobüsünün camına vururken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

"EVİNE EL BOMBASI ATMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde E.Ö., "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan E.Ö. ve S.B., polis merkezine götürüldü.