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Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı - Son Dakika

Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı

09.02.2022 17:48
Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı

Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı personelinin nöbet değişimi sırasında; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 714 rakımda mahsur kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 personeli yaşadıkları anları anlattılar.

Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı personelinin nöbet değişimi sırasında; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 714 rakımda mahsur kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 personeli yaşadıkları anları anlattılar.

5 metre arkasındaki araçlara tipi nedeniyle göremediğini ifade eden Dozer Operatörü Mustafa Bozkır "Akşam 6 ile gündüz 12 civarı kurtarıldık. Kurtarıldığımızda arkadaşlarımızı gördük sevindik. AFAD geldi kurtardı bizi. Sağolsunlar. Görüş mesafesi sıfıra düştüğü için yolu bulamadık. Arka arkaya gidiyorduk. En önde ben gidiyordum. Onlar hep arkada idi. 5 metre arkamdaki diğer aracı göremiyordum. Öyle bir tipi vardı."dedi.

Kazdağları'nda görüşün tipi nedeniyle bir anda sıfıra düştüğünü ifade eden Grayder Operatörü Gökhan Erışık "Orada kardan dolayı görüşümüz olmadı. Tipi fırtına. Askeri personelleri çıkartıyorduk yukarıya. Görüşümüz olmadığı için geri dönmek zorunda kaldık. Geri dönerken de tipi iyice bastırınca olduğumuz yerde hiç görüntü alamadık. Olduğumuz yerde durmak zorunda kaldık. Ekip arkadaşlarımı görünce çok mutlu oldum. Biz geldiklerinde heyecanlandık. İki parçaya bölündük orada. Daha sonra bir grup aşağıya indi. İkinci grup olarak ta biz kendimiz indik. Bir sıkıntımız olmadı. Makinemizin içerisindeydik. Oturduğumuz yerde ara ara telsizler ile arkadaşlar ile muhabbet ettik. Onun dışında telefonlarımı çeken konumdaydı. Amirlerimiz ile irtibat halindeydik devamlı. Bir sıkıntımız olmadı. Çoğu yerde kar 4 metreye ulaşmıştı kar. Kimi yerlerde 2 metre. Sürgünlerin 2 metre 3 metre olan yerleri de vardı. Biz kısa mesafe olan yerleri açıyorduk. Bu seferkiler 4 - 5 metre olunca atamadık. Atamadığımız için olduğumuz yerde kaldık."dedi.

Bu tip durumlar için eğitildiklerini ifade eden Operatör Mehmet Terzioğlu "Aniden bastıran yoğun kar yağışı artı tipi ve bununla beraber sis ile sıfır görüş tabiki bizi de etkiledi. Doğal olarak mahsur kaldık ama sağolsun belediye başkanımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz bu tip olaylar ile ilgi donamım, teçhizat gibi her türlü imkanı sağladıkları ve artı bu tür kötü şartlarda ne yapmamız gerektiğinin eğitimini aldığımız için bu şekilde kurtulmuş olduk" dedi

(Emrah Elmas/İHA)

Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı
Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kaz Dağı, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda korku dolu anlar yaşayan belediye personeli o anları anlattı - Son Dakika


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