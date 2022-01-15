Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının çetin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kazdağları'na yem bıraktı. Ekiplerin karlı yollardaki zorlu yolculuğu drone kamerasına yansıdı.

Kazdağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, karlı dağ yollarında çoğu zaman yemleri sırtlarında taşıdı. Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki yemlerin Tozlu mevkiine bırakılma anı drone kamerası ile havadan da görüntülendi.

(Emrah Elmas/İHA)