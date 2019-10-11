Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır" dedi.

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır" dedi.


Kayseri'de 2. Uluslararası Aşık Seyrani Kültürü Kongresi'ne katılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Ben Kazım Karabekir'in 3. kız evladıyım, 1941'de Ankara'da doğdum, 7. yaşımı bitirdiğim gün babamı kaybettim. Dolayısıyla tabii ki onun yaşamışlığı, yazdıkları, özellikle de 6 bin yetime baba oluşu ve o yetim evlatlara öğütlerim diye yazdığı kitaplar bir yerde kendi bıraktığı yetime bana da fayda etti. Onun doğrultusunda yetiştiğimi söyleyebilirim, babamın arşivindeki bütün o eserleri ve fotoğrafları gençlere aktarmaya çalışıyorum" dedi.


Timsal Karabekir, "Biz ordumuzun duacısıyız, yürekten arkasındayız Mehmetçiğimize her an dua ediyoruz, onların ayağına taş değmesin diyorum Mehmetçiğimizi çok seviyorum. Ama Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır. Allah büyük, Allah, Türk evladının her zaman arkasında çünkü; yürekler her zaman Allah'a açıktır. O askeri gerçekten Türk evladı kız olsun, erkek olsun asker doğar dolayısıyla bugün oradaki askerimin de dualarımla yürekten arkasındayım muvafık olacaklar, dualarım bu şekilde" diye konuştu. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kazım Karabekir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı
Kayseri belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:37:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]