Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt Cumhuriyet Parkını Gezdi

Kazım Kurt Cumhuriyet Parkını Gezdi

53 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gökmeydan Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkını gezdi.

Kazım Kurt Cumhuriyet Parkını Gezdi, System.String[]

Parkta bulunan vatandaşlara sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf talebini reddetmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikâyetlerini de dinleyerek, notlar aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı'nı sokak sokak, mahalle mahalle, fabrika fabrika gezen Başkan Kurt, son olarak Gökmeydan Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkına gitti. Parkta bulunan vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Kurt, Cumhuriyet Anıtını da ziyaret etti. Güzel havayı değerlendirmek için Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi.Vatandaşlarla konuşan Başkan Kazım Kurt,onların istek ve şikâyetlerini de dinledi. Çocuk oyun alanlarında oyun oynayan çocukların yanına giden Başkan Kurt, çocuklarla sohbet etti. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırmayan Başkan Kazım Kurt, çocuklarla beraber çok sayıda fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, Başkan Kazım Kurt'a Odunpazarı'nda yaptığı başarılı çalışmalar ve özellikle de Gökmeydan Mahallesi'ne Cumhuriyet Parkını yaptığı için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: Bültenler

Gökmeydan, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel
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