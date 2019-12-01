Kazım Kurt eylemdeki işçilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de 5 aylık ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçileri ziyaret etti.



Eskişehir'de çeşitli fabrikalarda çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerinin kıdem tazminatları ve 5 aylık ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla başlattığı eylemler sürerken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt işçileri ziyaret etti. Kazım Kurt'u DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ve Birleşik Metal İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı ve işçiler karşıladı. Sendika temsilcileri ve işçilerle birlikte çadıra giren Başkan Kurt, Arı'dan ve işçilerden bilgi aldı. İşçilerin taleplerini de dinleyen Başkan Kurt, hakları için direnen işçilere destek olacaklarını söyledi.



Odunpazarı Belediyesi olarak, haklarını arayan işçilere her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Kurt, "İşçilerimizin de yanındayız. İşçi sınıfı haklarını mücadele ederek kazandı. Bu tarih boyunca hep böyle oldu. Bundan sonra da işçiler, hakları için mücadele etmek zorunda. Ben direnişinizde size başarılar diliyorum. Umarım bir an önce istekleriniz yerine getirilir ve başarı ile direnişinizi sonlandırırsınız" dedi. - ESKİŞEHİR