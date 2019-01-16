Kazım Kurt: "Üretenin Yanında Olmayı Sürdüreceğiz"

Odunpazarı Belediyesi'nde yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Eskişehir'e yapılmak istenen termik santralden yerel seçimlere kadar birçok konuda vatandaşlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sevinç ve Ağapınar mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, son 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptıkları çalışmaları anlattı. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini de dinleyen Başkan Kurt, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Vatandaşlarla Eskişehir'e yapılmak istenen termik santralden, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin örnek çalışmalarından Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Vişne Bahçesi ve Arı köy ile ilgili bilgi verdi.Odunpazarı Belediyesi'nin kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için yüzde yüz organik olan solucan gübresi ürettiğini belirten Başkan Kurt, solucan gübresinin toprak ve ürünün verimini artırdığını da kaydetti. Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nin Yukarıçağlan Mahallesi'nde bulunduğunu anlatan Başkan Kazım Kurt,"Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işleyerek solucan gübresi üretiyor. Bu gübre hem doğal hem de çevreye zarar vermiyor. Ayrıca Solucan Gübresi Üretim Tesisimiz Türkiye'deki en modern tesislerden de biri" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIĞI BİTİRMEK İSTİYORLAR"

Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı yönetim anlayışı ile yönettiklerini dile getiren Başkan Kurt, bunun en iyi örneklerinden birinin de Yahnikapan Mahallesi halkı ile birlikte hayata geçirdikleri 'Kapama Vişne Bahçesi' olduğunu kaydetti. Yahnikapan Mahallesi'nde bulunan Vişne Bahçesine bin adet Kütahya vişnesi dikildiğini kaydeden Başkan Kurt, "Bahçeye damla sulama sistemi kuruldu. Ekiplerimizin ürettiği solucan gübresini burada da kullandık, böylecebahçe daha zengin bir yapıya kavuştu. Şimdi vatandaşlarımız burada vişne yetiştiriyor" diye konuştu.Odunpazarı Belediyesi'nin arıcılığı geliştirmek için de çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Kurt, yakın zamanda faaliyete geçecek olan Arıköy projesini anlattı. Arıköy'de arıcılık eğitimi vereceklerini anlatan Başkan Kurt, "Arıköy projesini de demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve üniversitelerdeki hocalarla ile iş birliği yapılarak hazırladık. Bu köyde, Arıcılık için gerekli olan birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Yılsonunda eğitimleri başarı ile bitirenler mezun olacak. Eğitim veren hocalar ekipler kuracak, eğitim ekipler halinde yürütülecek. Her ekibe Arıköy içerisinde 40 m2 bahçe, 4 m2 kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Biz her zaman vatandaşımızın yararını ön plana koyuyoruz. Biz de önemli olan kamunun yararı. Türkiye'de tarım, hayvancılık bitirilmek isteniyor. Biz de bunu engellemek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BUĞDAY DEPOSUNA TERMİK SANTRAL YAPMAK İSTİYORLAR"

Eskişehir'in en verimli toprakları üzerine termik santral yapılmak istendiğini belirten Başkan Kazım Kurt, termik santral yapılırsa Alpu Ovası'nda tarım ve hayvancılığın yok olacağını vurguladı. Alpu Ovası'nın Türkiye'nin buğday deposu olduğunun altını çizen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Devlete ait fabrikaları özelleştirerek sattılar. Şeker Fabrikaları tek tek satılıyor. Türkiye'nin kağıt ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan SEKA Kağıt Fabrikasını sattılar, kağıdı ithal ediyoruz. Kağıt ücretleri aldı başını gidiyor, gazeteler basmak için kağıt bulamıyor. Aynı şeyi tarım ve hayvancılıkta da yaptılar. Türkiye kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Neden, hayvancılığı bitirdiler çünkü. Tarımı da yok etmeye çalışıyorlar, birçok tarım ürününü üretmiyoruz artık, ithal ediyoruz. Oysa Türkiye o ürünleri yani mısırı, buğdayı, arpayı üretebilecek verimli topraklara sahip. En verimli tarım arazilerine, Türkiye'nin buğday ambarı denilen ve sit alanı olan Alpu Ovası'na termik santral yapmak istiyorlar. Bir günde bu ova sit alanı olma özelliğini kaybetti. Eğer biz Alpu'ya ve diğer yerlere termik santral yapılmasına izin verirsek, Türkiye iyice dışa bağımlı ülke olacak. Üstelik bu santraller insan sağlığına da zararlı, kanser yapıyor, ölü doğumlara neden oluyor, çocuklar sakat doğuyor. Eskişehir'in, Türkiye'nin buna izin vermemesi gerekiyor."