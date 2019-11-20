Son Dakika Haberleri: Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif
Son Dakika Spor Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif - Son Dakika Spor

Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif

7 saat önce

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, ligde lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde yer aldıklarını, bunu kapatabilecek güçte olduklarını belirtti.

Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif, System.String[]

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, ligde lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde yer aldıklarını, bunu kapatabilecek güçte olduklarını belirtti.


Son 3 haftayı puansız geçtiklerini hatırlatan Töraydın, "Lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. 3 puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.


Töraydın, takımda bireysel sıkıntıların bulunduğunu ancak bunları çözmenin zor olmadığını aktararak, "Beklenen çıkışı bu hafta yakalayacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.


Yapımı süren Alsancak Stadı'nın tahsisi için her platformda çalıştıklarına değinen Töraydın, şunları kaydetti:


"Biz ne kadar başarılı ve yukarıda olursak stadın tahsisini alma konusunda da bir adım öne geçeriz. Bu yıl Süper Lig'e çıkıp rakiplerimizi Altay Alsancak Stadı'nda ağırlamak istiyoruz. Bu sezon ligin ikinci yarısını da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için de gereken başvuruyu yaptık."


Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif var


Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:


"Altyapı geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır."

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Alsancak Stadı, Galatasaray, Hatayspor, Karataş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11 
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