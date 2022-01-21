Üye Girişi
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI - Son Dakika

'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI

21.01.2022 09:56

Kazlıçeşme Sanat 2022 sezonu, İsmet Yedikardeş'in 'FORMREFORM' Retrospektif Sergisi ile açtı.

Kazlıçeşme Sanat 2022 sezonu, İsmet Yedikardeş'in 'FORMREFORM' Retrospektif Sergisi ile açtı. Retrospektifte sanatçı Yedikardeş'in; birçoğu daha önce hiç sergilenmemiş seramik, resim, heykel gibi farklı disiplindeki eserleri sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile dün akşam gerçekleştirdi. Sergide sanatçının hayatı boyunca yaptığı eserler sergilenirken farklı dönemlerden birçok eseri ilk kez Kazlıçeşme Sanat'ta yer aldı. Ayrıca sergide, sanatçının çocukluk döneminde babasının çömlek hanesinde seramikle buluştuğu döneme ait fotoğrafları, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi dönemi koleksiyonu, sanat hayatının önemli kesitleri ve biyografi bölümleri yer alıyor.

Saat 19.00'da gerçekleşen sergi açılışına; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin kapısı 6 Mart'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

'FORMREFORM' RETROSPEKTİF SERGİSİ 4 SERİDEN OLUŞUYOR

Figüratif seramik ve heykel çalışmaların yer aldığı 'Öze Dönüş Serisi'nde sanatçının son dönemlerde yaptığı ve daha önce hiç sergilenmemiş 14 eseri bulunuyor. Retrospektifin ikinci bölümü olan 'İlk ve Son Serisi'nde ise Yedikardeş'in deri üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan önemli başyapıtları yer alıyor. 'Mardin Resimleri Serisi?, sanatçının kendisine Mardin konulu yeni bir dünya yarattığı eserlerden oluşuyor.

Retrospektifin son bölümü olan 'Sultanlar Serisi' İsmet Yedikardeş'in medeniyet değerlerine bir vefa olarak yaptığı Osmanlı Sultanları portrelerinden seçilen 10 eser, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Serinin tamamında 36 Osmanlı padişahı; portresi, tuğrası ve yaptırdığı mimari eserlerden biri ile resmediliyor.

'DOĞDUĞU TOPRAKLAR, ONU HER ZAMAN TAKİP ETTİ'

Sergideki eserleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sergiyi açtıklarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İsmet Yedikardeş'in dünyaca ün yapmış sanatçı olduğuna değinen Başkan Arısoy, 'Bilindiği üzere seramik eserleriyle de ün yapmıştır. Biz de burada onun ömrü boyunca yaptığı tüm eserleri sergiledik. Yedikardeş, Mardin'de doğup büyüyen zanaatkar bir ailenin çocuğudur. Bu yüzden ne kadar dünyaya açılırsa açılsın eserleri Mardin'den kopmamıştır. Doğduğu topraklar onu her zaman takip etti. Ben bu akşam en çok seramik eserlerden etkilendim. Nerede görülse bu eserlerin İsmet Yedikardeş'in olduğu fark edilebilir' açıklamasını yaptı.

'50 YILLIK BİR MAZİYİ SUNDUK'

Eserlerini insanlarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı İsmet Yedikardeş ise 'Bu sergi benim, 1958'den bu yana seramik, heykel, deri üzerinde soyutlar üzerine çalıştığım eserlerin sergisidir. Yani burada 50 yıllık mazinin kesitini sunmaya çalıştım. Bu eserlerimde insanları, toraktan geliş ve toprağa dönüş formatıyla düşündürmeye vesile olduk. Ayrıca Mardin eserlerimle şu ana kadar Mardin'i her zaman dünyaya tanıtmaya çalıştım. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında. Allah'a şükür bunun katkısı oldu ve Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı da arttı' dedi.

Eserlerimde sultanlara da yer verdiğine değinen Yedikardeş sözlerini, 'Çünkü onlara vefa borcum vardı. Bizi diğer devletler gibi asimile etmediler. Onlara da bu borcu ödedim. Sağlığım oldukça Allah

ömür verdikçe ben de eser vermeye devam edeceğim. İnsanlara güzel şeyler bırakmak istiyorum? şeklinde sonlandırdı.

'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI
'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI

YORUMLAR
500

İsmet Yedikardeş, Retrospektif, Seramik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI - Son Dakika


Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı         
16:04
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz         
15:52
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti         
15:18
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Samsung, Müslüman annenin drag queen oğluna sarıldığı reklam filmini geri çekti Samsung, Müslüman annenin drag queen oğluna sarıldığı reklam filmini geri çekti         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
15:57 Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
15:51 İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: 'KAZLIÇEŞME SANAT' 2022 SEZONUNU İSMET YEDİKARDEŞ'İN FORMREFORM SERGİSİYLE AÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement