KBÜ'lü öğrenciler, Gastronomi Festivali'nden ödüllerle döndü - Son Dakika
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KBÜ'lü öğrenciler, Gastronomi Festivali'nden ödüllerle döndü

6 saat önce

Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nden ödülle döndüler.

KBÜ'lü öğrenciler, Gastronomi Festivali'nden ödüllerle döndü, System.String[]

Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nden ödülle döndüler.


Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dünya Aşçılar Birliği (WACS) ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliği ile İstanbul Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde 25-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nden ödülle döndüler. KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde ana yemek, balık yemeği, tatlı tabağı ve yılın en iyi üniversite ekip yarışması kategorilerinde yarışarak derece elde etti.


Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Özkan Süzer danışmanlığında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Narmin Mammodova, Muhammet Sadi Kapçak, Ufuk Sarıcık ve Yusuf İsmail Kesercioğlu'nun yarışmada hazırladıkları; başlangıç olarak "Çullu Börek", ana yemek için "Kuzu Bonfile"ve tatlıda "Ganajlı Çıtır Pirinç Tatlısı" ile "Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması" kategorisinde ikincilik derecesi elde ettiler.


17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde ana yemek kategorisinde "Bonfile" yemeği ile yarışan Ufuk Sarıcık ve tatlı kategorisinde "Enginar Tatlısı" ile yarışan Narmin Mammodova birinci olurken, balık yemeği kategorisinde "Levrek Sarma" ile Muhammet Sadi Kapçak üçüncü oldu.


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ödül alan öğrencileri ve öğrencilerin danışmanı Arş. Gör. Özkan Süzer'i, Safranbolu Turizm Fakültesinde ki makamında kabul ederek, tebrik etti. - KARABÜK

İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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