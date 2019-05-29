KBÜ Rektörü Polat, mazbatasını aldı
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat, rektörlük mazbatasını aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
tarafından Karabük
Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat
, rektörlük mazbatasını aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 11 üniversiteye rektör ataması yapılmasının ardından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Polat, YÖK'te gerçekleştirilen toplantıda rektörlük mazbatasını aldı. Ataması yapılan rektörlere mazbataları YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
tarafından verildi. - KARABÜK
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