Son Dakika Haberleri: KBÜ Rektörü Polat, mazbatasını aldı
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KBÜ Rektörü Polat, mazbatasını aldı

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat, rektörlük mazbatasını aldı.

KBÜ Rektörü Polat, mazbatasını aldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat, rektörlük mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 üniversiteye rektör ataması yapılmasının ardından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Polat, YÖK'te gerçekleştirilen toplantıda rektörlük mazbatasını aldı. Ataması yapılan rektörlere mazbataları YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
Rektör, Refik Polat, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel
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