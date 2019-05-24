Son Dakika Haberleri: KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu

KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu

2 saat önce

Resmi gazetede yayımlanan karar ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandı.

KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu, System.String[]
Resmi gazetede yayımlanan karar ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/32 nolu atama kararına göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandığı belirtildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 03:36 Kaynak: İHA
Refik Polat, Karabük, Güncel
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