KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu
2 saat önce
Resmi gazetede yayımlanan karar ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 03:36 Kaynak: İHA
Resmi gazetede yayımlanan karar ile Karabük
Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat
atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/32 nolu atama kararına göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandığı belirtildi. - KARABÜK
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