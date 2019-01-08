Son Dakika Haberleri: Kdc'de Ugandalı Ayrılıkçıların Saldırısında 10 Sivil Öldü

Kdc'de Ugandalı Ayrılıkçıların Saldırısında 10 Sivil Öldü

18 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırılarında 5'i çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kdc'de Ugandalı Ayrılıkçıların Saldırısında 10 Sivil Öldü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırılarında 5'i çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Beni kentine bağlı Mavivi köyü ve çevresine gece saatlerinde saldırılar düzenledi.

Köy muhtarı Gervais Makofi Bukuka, saldırganların, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi öldürdüğünü, 2 kişiyi yaralandıklarını belirtti. Bukuka, ADF militanlarının köyden gıda, eşya ve canlı hayvan çalarak kaçtıklarını aktardı.

Bölgedeki askeri yetkililer, ADF'nin Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nda (MONUSCO) görev yapan askerlerin ailelerini hedef aldığını, ölenler arasında 5 çocuk bulunduğunu kaydetti.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, Uganda'dan sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentine çok sayıda saldırı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Kongo, Güncel
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