Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasından gelen ve duramayan 6 araç birbirine girdi.

Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasından gelen ve duramayan 6 araç birbirine girdi.


Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göçmenler Sokak mevkisinde bulunan ışıklarda bir otomobil ani fren yapınca arkadan gelen 6 araç duramayarak birbirine girdi. 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazada 7 otomobil hasar görürken bazıları kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, otomobiller kaza raporlarının düzenlenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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