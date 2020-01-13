Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasından gelen ve duramayan 6 araç birbirine girdi.



Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göçmenler Sokak mevkisinde bulunan ışıklarda bir otomobil ani fren yapınca arkadan gelen 6 araç duramayarak birbirine girdi. 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazada 7 otomobil hasar görürken bazıları kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, otomobiller kaza raporlarının düzenlenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK