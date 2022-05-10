Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı

10.05.2022 20:21
Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavru su bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Ağın ilçesi Karamağara Köprüsü mevkisinde düzenlenen balık hasadı ve balıklandırma etkinliğine katıldı.

Yılmaz, Elazığ'ın sahip olduğu su kaynaklarıyla Türkiye'nin alabalık üretiminin yüzde 20'sini karşıladığını söyledi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, "2021 yılında Türkiye genelinde 74 ilde 1023 kaynağa stok takviyesi anlamında yavru balık bıraktık. 2022 yılı olarak da Türkiye nüfusunu baz alarak 84 milyona tekabül edecek şekilde planlarımızı yaptık. 2023 yılında da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 100 milyon balık iç sulara bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise kentin Yukarı Fırat Havzası'nda medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Potansiyeli ve kapasitesi yüksek bir coğrafyada yaşamanın avantaj olduğunu anlatan Toraman şöyle devam etti:

"Fırat Nehri insanlığa bereket sağlamış, bereket kaynağı olmuş çok önemli bir nehir. Nehir üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin iki büyük eseri daha sonra meydana getirilmiş; Keban Barajı ve Karakaya Barajı. Türkiye'nin en büyük baraj göllerine sahip bir hale gelmiş. Şartlar değişmiş ama çalışkan, gayretli vatandaşımız, üreticimiz değişen şartlara uyum sağlamış. Bunun neticesi olarak Elazığ, kafeste alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiş, dünyada sayılı bir pazar elde etmiştir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da kentin gerek tatlı su gerek kültür balıkçılığında büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Öte yandan etkinlikte 40 öğrenciye akvaryum balığı hediye edilirken katılımcılara balık ekmek ikramında bulunuldu.

Programa Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı
Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı
Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı
Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Türkiye, Elazığ, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban Baraj Gölü'ne 10 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika


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