Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban'daki çiftçilere 3 bin gelir getirici ceviz fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtımda Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen gelir getirici tür kapsamındaki ceviz fidanları tarımsal üretimin devamlılığı kapsamında ilçede 10 köydeki çiftçilere ücretsiz verilmek üzere muhtarlara teslim edildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 3 bin fidanın teslim edildiğini belirterek, Keban'da bulunan diğer köylerin de talep etmesi halinde gelecek hafta bu köylerdeki çiftçilere ücretsiz gelir getiren tür olan ceviz fidanlarından verebileceklerini söyledi.

Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ve muhtarlar katıldı.