Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı
6 saat önce
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban'daki çiftçilere 3 bin gelir getirici ceviz fidanı dağıtıldıTarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtımda Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen gelir getirici tür kapsamındaki ceviz fidanları tarımsal üretimin devamlılığı kapsamında...
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban'daki çiftçilere 3 bin gelir getirici ceviz fidanı dağıtıldı
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtımda Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen gelir getirici tür kapsamındaki ceviz fidanları tarımsal üretimin devamlılığı kapsamında ilçede 10 köydeki çiftçilere ücretsiz verilmek üzere muhtarlara teslim edildi.
Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 3 bin fidanın teslim edildiğini belirterek, Keban'da bulunan diğer köylerin de talep etmesi halinde gelecek hafta bu köylerdeki çiftçilere ücretsiz gelir getiren tür olan ceviz fidanlarından verebileceklerini söyledi.
Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ve muhtarlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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