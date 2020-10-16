Keban'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Keban'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Keban Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, Keban Toplum Sağlığı Dr. Sevim Cengiz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Ciğerci, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında "sağlık için hepimiz için" prensibiyle Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarı yaptı.