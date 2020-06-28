Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "En uzun dağ kızağı Keçiören'de" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "En uzun dağ kızağı Keçiören'de"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Dağ Kızağı Parkı'nın Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu tesisimiz; Keçiören, Ankara ve Türkiye'ye değer katıyor, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güzel bir heyecan yaşatıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Dağ Kızağı Parkı'nın Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu tesisimiz; Keçiören, Ankara ve Türkiye'ye değer katıyor, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güzel bir heyecan yaşatıyor. Buna benzer birçok tesisin proje çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Turgut Altınok, Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'nda hizmet veren bir kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun Dağ Kızağı Parkı'nda tur atarak adrenalin tutkunlarını Dağ Kızağı Parkı'na davet etti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hem sosyal aktivite hem de sportif faaliyet anlamında istifade edilmesi gereken Dağ Kızağı'nın hem uzunluğuyla hem de doğa ile iç içe bir noktaya konumlandırılmış olmasıyla "eşsiz" bir eser olduğunu aktardı.

Kartaltepe Mesire Alanı'nı park, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip geliştireceklerini belirten Altınok, Keçiören'i yeni ve farklı yatırımlarla cazibe merkezi haline getireceklerini kaydetti.

Altınok, "Dağ Kızağımız, Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşımaktadır. Bu tesisimiz; Keçiören, Ankara ve Türkiye'ye değer katıyor, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güzel bir heyecan yaşatıyor. Buna benzer birçok tesisin proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Cumhuriyet kulemizin ihalesini yaptık. Kulemiz, tamamlandıktan sonra içerisinde uzay terası ve bilim merkezi olacak. Çocuklarımız buralardan kolaylıkla istifade edebilecek. Çocuklarımızın ufkunu açacak, onlara kaliteli bir gelecek çizecek projelerimiz var." ifadelerini kullandı.

" Ovacık'ı yeşil bir vaha yapacağız"

Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde, çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Meşru ve haklı kazanç elde ederek, rüşvet almadan, çalmadan, dolandırmadan, soymadan, yetim hakkı yemeden ve harama el uzatmadan bu bölgemize yatırım yapmak isteyen işletmelerimizin de önünü açıyoruz. Her türlü helal yatırım ülkemizin zenginleşmesi açısından oldukça önemlidir."

Turgut Altınok, Keçiören, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'En uzun dağ kızağı Keçiören'de' - Son Dakika Ekonomi

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