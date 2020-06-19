Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün her zaman yanında olduğunu ifade eden Altınok'un, Medipol Başakşehir maçı öncesi takıma başarı dilediği belirtildi.

Ankaragücü'nün, Ankara'yı bütünleştirdiğini aktaran Altınok: "Ankara'nın önemli markalarından olan Ankaragücü için herkes elini taşın altına koymalı. Başkanımız Fatih Mert, şehri ve takımı birleştirmek adına çok güzel işler yaptı. Bizler de elimizden gelen gayreti göstererek, Ankaragücü'ne destek vereceğiz. Asırlık çınarımızı daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Kalan maçlarından iyi sonuçlar alarak, Ankaragücü'nün ligde kalacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Altınok'un ziyaretinden oldukça mutlu olduğu belirtilen Başkan Mert'in ise Ankaragücü'ne vermiş oldukları destek için Altınok'a teşekkür ettiği aktarıldı.