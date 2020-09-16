Keçiören Belediyesi görevlilerinden çevre duyarlılığı

Keçiören Belediyesi temizlik görevlileri ilçedeki Kösrelik Göleti'nde yürüttükleri temizlik çalışmasının ardından topladıkları çöplerle "Olmuyo Gardaş!" yazarak esprili bir dille çevreye karşı duyarlılık mesajı verdiler.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan gölette ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından poşetlenerek bir araya getirildi. Çalışmanın sonunda topladıkları çöplerle Ankara yöresine ait söylemle "Olmuyo Gardaş!" yazan temizlik görevlileri çevreyi koruma ve temiz tutma mesajı verdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğamızın alın yazısı çöplerle yazılmasın diye farkındalık oluşturmak istedik ve Ankara ağzıyla 'Olmuyo Gardaş!' yazdık. İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımız da doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bu mesire alanlarını koruyup temiz tutarlarsa daha temiz bir Keçiören'i el birliğiyle inşa ederiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, çevre bilincinin oluşması için birçok çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. 'Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler' anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören'in sokaklarını ve mesire alanlarını ağaçlandırıyoruz. İnsanımıza daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için biz hizmete devam edeceğiz, onlar da bu güzellikleri geleceğe taşıyacaklar."?