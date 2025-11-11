Keçiören'de 10 Kasım'da Atatürk İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
Keçiören'de 10 Kasım'da Atatürk İçin Mevlit Okutuldu

11.11.2025 10:35
Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87’nci yılında İncirli Merkez Camii’nde mevlit programı düzenledi. Programın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında İncirli Merkez Camii'nde mevlit programı düzenledi. Programın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Keçiören Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında İncirli Merkez Camii'nde düzenlediği mevlit programıyla andı. Programda, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Ardından Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Dualarla anıldı

Atatürk için düzenlenen program, akşam namazının ardından başladı. İncirli Merkez Camii cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen Kur'an okumasını ardından dualar edildi. Programda duygulu anlar yaşanırken, vatandaşlar bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.

"Atatürk, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır"

Programa ilişkin konuşan Özarslan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu yalnızca bir devlet adamı olarak değil, bu millete hizmet etmiş bir lider olarak hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk, aklın ve bilimin yanında maneviyatı da toplumsal bir değer olarak görmüş, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Dinçer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Program, Özarslan ile Dinçer'in vatandaşlara lokma ikramıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

