Keçiören\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

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(ANKARA) - Ankara'nın birçok noktasından Keçiören'e akın eden vatandaşlar, Kalaba Kent Meydanı'nda 30 Ağustos Zaferi'nin heyecanını, şarkılar ve marşlar ile yaşadı. Kutlamalar, sevilen şarkıcı Derya Uluğ'un sahnesiyle devam etti.

Keçiören'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bando gösterisi ve Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Milletin Azmi" isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Ünlü sanatçı Derya Uluğ'un sahneye çıkmasıyla doruğa çıkan zafer coşkusu, birbirinden güzel şarkı ve marşlarla unutulmaz anlara sahne oldu.

Başkan Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Derya Uluğ konserine, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Konser öncesi Keçiörenlilere seslenen Başkan Özarslan, bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sarı saçlı mavi gözlü Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarına borçluyuz"

"Burası Yüce Türk milletinin vatan coğrafyasının her bir bireyini her bir ferdini gönlüyle, yüreğiyle bir araya getirmiş bir ilçedir. Allah'ımıza şükürler olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları bir meşale yaktı. Bu meşalenin adı ölümsüz Türk milletinin ebediyetidir. Bu vatanı kimse bölemeyecek. Biz nasıl o birlik ve beraberlik ruhu içerisinde vatan asla bölünmez dediysek, şu günde aynı duygu ve düşünceler içerisinde bir ve beraberiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu toprakları bize, gelecek nesillerimize emanet etti. Yüce Mevla'm bizi nice zaferlere erdirsin. Uzay bilimleri çağında, ilimde bilimde nice başarılara erdirsin. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun Keçiören. Yokluklara, imkansızlıklara rağmen kahraman askerlerimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruzu başlatarak bu ülkeden düşmanları kovdu. Mesele bayrak meselesiydi, mesele toprak meselesiydi, mesele vatan meselesiydi. Ben biliyorum ki buradaki kalabalık da aynı duyguları içinde barındırıyor. Keçiören bugüne kadar böyle sosyalleşmemişti. Teşekkürler Sayın Başkanım. Keçiören'de hep birlikte daha nice güzel güzel günler geçirmek üzere" diye konuştu.