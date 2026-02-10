Keçiören'de 8 Yaşındaki Azra Cengiz Toprağa Verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki Azra Cengiz'in cenazesi toprağa verildi.

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde babası Recep Cengiz (35) tarafından öldürülen Azra Cengiz'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Azra Cengiz'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Keçiören'de Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i tabancayla öldürdükten sonra cesetleri otomobilin bagajına koymuş, daha sonra kargocu gibi davranarak gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'i de öldürerek aynı silahla intihar etmişti.