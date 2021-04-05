Keçiören'de çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye edildi - Son Dakika

Altınok,"Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Çocuklarımıza yönelik yaptığımız her türlü hizmeti gönülden ve severek yapıyoruz. " dedi.

AİLELERLE SOHBET

Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte yeşilin her tonunu ve rengârenk çiçekleri içinde barındıran Atatürk Botanik Bahçesi Keçiörenlilerin spor yapma noktası olmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada yaptığı denetim sırasında ailelerle ve çocuklarla uzun uzun sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinliyor. Altınok, Atatürk Botanik bahçesinde gerçekleştirdiği son denetimde ise çocuklara oyuncak, satranç takımı, çocuk maskesi ve çocuk dezenfektanı hediye ederek yüzleri güldürdü.

BAŞKENT'İN GÖZDE MEKÂNI

Atatürk Botanik Bahçesi'ni Başkent'in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemizi hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız her mevsim güzelliğinden bir şey kaybetmiyor." ifadelerini kullandı. ?