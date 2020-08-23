Keçiören'de sokak canlıları mama ve su kabıyla besleniyor

Yaz sıcağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Keçiören Belediyesi park, bahçe ve sokaklara yiyecek ve su kapları yerleştirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve su kapları yerleştirerek içerisini yiyecek ve su ile doldurdular. Ekipler eksilen mama ve su için ise günlük kontrol yaparak yeniden takviye yapıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazın sıcaktan kışın ise soğuktan etkilenen sokak hayvanları için seferber olunduğunu belirterek, sokakta yaşamakta güçlük çeken canlıların ise Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edildiğini kaydetti.

Altınok, "Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Onları koruyup, kollamak ve yaşatmak bizim temel görevimizdir. Bizler beslemek üzere eve bir canlı satın almak yerine, sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınok, tedavisi ve bakımı tamamlanan canlıların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamlarına bırakıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

" Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda kurulu olan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanlarımızın bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Soğuktan ve sıcaktan korunmaları gerektiğinde canlılarımızı burada misafir ediyoruz. Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yazlık ve kışlık alan, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti gibi çeşitli bölümler bulunuyor."