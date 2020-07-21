Keçiören'deki dört köy için temizlik seferberliği - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı dört köyde bulunan mesire alanlarının temizlendiğini ve doğa dostu bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Altınok, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinin temizliğine büyük özen gösterdiklerini belirtti.

Altınok konuya ilişkin, "Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği Sarıbeyler ve Kösrelik Göleti ile köylerimizde bulunan mesire alanlarımızı koruyarak daha temiz ve daha yeşil bir görünümle geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Atıklar bertaraf edildi

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi, Başkan Altınok'un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile Sarıbeyler ve Kösrelik göletleri etrafında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü.

Doğal alanların korunması gerektiğine ve doğaya atılan her bir atığın doğal yaşamı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Altınok, daha yeşil bir geleceğe yürümek için çevre, doğa ve ağaçların korunması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin de altını çizen Altınok, şunları kaydetti:

"Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören'de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız balkonundan yeşile bakacak, kuş sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz."