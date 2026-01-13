Keçiörengücü Ousmane Diaby'yi Kaptı - Son Dakika
Keçiörengücü Ousmane Diaby'yi Kaptı

13.01.2026 18:34
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gine'li Ousmane Diaby ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." denildi.

Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması da giyen Diaby'nin geçen sezon çalışmalarına Association Sportive Monument Libre de Kaloum Spor Akademisi'nde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

