Kedi Kafe' İlgi Topluyor
1 saat önce
ABD'nin Albuquerque şehrinde "kedi kafe" sahibi Sandy Dierks, insanların yemek yiyip içerken, kedilerle oynamalarını sağlayarak, müşterilerin rahatlamalarını sağlıyor.
ABD
'nin Albuquerque şehrinde "kedi kafe" sahibi Sandy Dierks, insanların yemek yiyip içerken, kedilerle oynamalarını sağlayarak, müşterilerin rahatlamalarını sağlıyor.
ABD'de "Kedi Kafe" konsepti gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. ABD'nin New Mexico
eyaletindeki Albuquerque şehrindeki "The Catopia" isimli kafe, müşterilerin yorgunluklarını atmak ve sıkıntılarından uzaklaşmaları için kedileri kullanıyor. Müşterilerden çok güzel geri dönüş aldıklarını söyleyen kafe sahibi Sandy Dierks, bilhassa öğrencilerin tercih ettiğini ve çalışırken kedilerle oynayarak rahatladıklarını gözlemlediğini söyleyerek, "Bu kedileri evlat edinerek onların daha büyük bir yerde yaşamalarını sağlıyoruz. Müşterilerimiz de onlarla birlikte vakit geçirmek için buraya geliyorlar" dedi.
Bugüne kadar 17 kediyi sahiplenen Diekers, ülkede "kedi kafe" konseptinde 100'den fazla kafe olduğuna değinerek, "Onlara güzel yaşama alanı sağlamak gerçekten çok güzel. İnsanlar daha fazla kediye sahip çıkmamız için bize yardım ediyorlar. Bu gerçekten harika" ifadelerini kullandı. - NEW MEXICO
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:34 Kaynak: İHA
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