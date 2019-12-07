Son Dakika Haberleri: Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
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Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

6 saat önce

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'ndeki köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'ndeki köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'ndeki esnaf Ali Cebeci işletmesinin önündeki kediyle köpeğin oynama görüntüleri cep telefonu ile kaydetti. Kedinin köpeğin üzerine çıkması ve oynaması sırasında köpeğinde eşlik etmesi görenleri de şaşırttı.


Cep telefonuyla kedi ve köpeği kayda alan esnaf Ali Cebeci, "Dükkanımın önünde bekleyen sahipsiz köpeğin masum hareketleri bizleri kendine hayran bıraktı. Başka kediler de gelse aynı arkadaşlığı gösteriyor aslında ders alınması bir durum, ben de bu görüntüyü çekerek sosyal medya hesabından paylaştım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Mihalgazi, Eskişehir, Alpagut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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