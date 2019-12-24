Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı - Son Dakika

Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı

6 saat önce

Kütahya'daki bir grup öğrenci, hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip kapılarının önlerinde onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.

Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı, System.String[]

Kütahya'daki bir grup öğrenci, hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip kapılarının önlerinde onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.


Kütahya Evliya Çelebi İlkokulu öğrencileri 150'nin üzerinde kedi evi yaptı. Atık malzemeler ve kullanılmayan eşyalardan yapılan evlerde minik kediler hem barınacak hem de öğrenciler tarafından verilen mamalar ile bu kışı rahat geçirecekler. Yaptıkları evleri kedilerin üşümemesi için yaptıklarını söyleyen öğrenciler bu çalışmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.


Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen proje öğretmeni Zeynep Güngör "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak amacı ile böyle bir proje başlattık. Onların duyarlı bireyler haline getirebilmek için bu projeyi düşündük. 2\C bazında başlatmış olduğumuz proje kısa sürede tüm okulumuz tarafından benimsendi ve desteklendi. Bu soğuk kış günlerinde hayvanlarımızın da aç kalmaması ve evsiz kalmamasını amaçladık ve 400 öğrenci ile birlikte kısa sürede 150'ye yakın kedi evi yapıldı." diye konuştu.


Çalışmanın öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisini öğretmek açısından önemli olduğunu vurgulayan Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven ise "Çocuklarımızın yapmış olduğu bu çalışma hayvan sevgisi açısından çok önemli. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, merhamet duygularını pekiştirmek amaç bu çalışmadan dolayı tüm arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın yapmış olduğu kedi evleri mahallelere, sokaklara bırakılacak ve sokaktaki kedilerin burada barınmaları sağlanacak ve soğuktan korunacaklar." dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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