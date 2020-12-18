Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor - Son Dakika

Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor

18.12.2020 10:32
Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor, System.String[]

Royal Canin Türkiye'nin 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' farkındalık kampanyası kapsamında Ipsos ile ekim ayında gerçekleştirdiği ve 882 kedi sahibi ile online yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Royal Canin Türkiye'nin 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' farkındalık kampanyası kapsamında Ipsos ile ekim ayında gerçekleştirdiği ve 882 kedi sahibi ile online yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor. Her 5 kedi sahibinden yalnızca 1'i kedisini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor.

Royal Canin Türkiye 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' farkındalık kampanyası için Ipsos iş birliğiyle 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında bir araştırma yaptı. Çalışma, 882 kedi sahibi ile online görüşmeler yaparak, kedi sahiplerinin kedilerini düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve bakımı gibi konularda yaşadığı zorlukları ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, kedi sahiplerinin yalnızca yüzde 17'si kedilerini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor. Veteriner klinik ziyaretleri gerçekleşmesi halinde ise, bunun en temel nedenleri arasında 'kedilerin hastalık semptomu göstermesi' belirtiliyor.

HASTALIK BELİRTİ VERİNCE YÜZDE 24'Ü VETERİNERE GÖTÜRÜYOR

Her 10 kedi sahibinden 7'si, kedilerinin 'iyi hissetmediğini gözlemlediklerinde' öncelikle bu konuda tecrübe yaşamış kişiler ile iletişime geçerek semptomlar konusunda internetten araştırma yapıyor veya kedilerinin gerçekten hasta olup olmadığını anlamak için 1 gün bekliyor. Hastalık semptomları belirdiğinde vakit kaybetmeden sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürenlerin oranı ise, yalnızca yüzde 24.

"KEDİLERDE HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Araştırmayla ilgili konuşan Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, "Hayvan sahipleri kedilerinin sağlık ve yaşam kalitesi için kritik önemde olan düzenli sağlık kontrollerini aksatabiliyor. Kedilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek ve bu konuda farkındalık uyandırmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyasını hayata geçirdik. Bu sene, kampanyamızın bir parçası olarak yaptığımız araştırma sonuçlarımızı da kamuoyu ile paylaşıyoruz. Royal Canin olarak bu gerçekliği gözler önüne sermek ve nedenlerini ortaya koymak adına yaptığımız araştırma sonuçlarına göre, kedi sahiplerinin sadece yüzde 17'si düzenli kontrol amacıyla veteriner hekim ziyareti planlıyor. Oysa, eşsiz doğaları gereği semptomlarını büyük bir ustalıkla gizleyebilen kedilerde hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkisinin azaltılması için düzenli sağlık kontrolleri oldukça önemli. Türkiye sonuçları, düzenli kontrollerin kedilerin hayatı için yaratabileceği farklara vurgu yaptığımız ve kedi sahiplerini veteriner hekim ziyaretlerini daha sık planlamaya teşvik ettiğimiz 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyamız için isabetli içgörüler ile yola çıktığımızı gösteriyor" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ EGZERSİZ GEREKLİ

Obezite veya obeziteye ilişkin sağlık sorunlarının, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da dünyada bir numaralı sorun olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kilo yönetimi ve ideal kilonun korunması özellikle ileri yaştaki ve kısırlaştırılmış kediler başta olmak üzere tüm kedilerin sağlığı için büyük bir önem arz ediyor. Kilo yönetiminin ise ana etmenini mamaların doğru porsiyonlaması, kedinin özelliklerine göre doğru mama seçimi ve yalvarma davranışına ekstra mama vererek karşılık vermemek oluşturuyor. Evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı sağlık risklerine dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz çok önemli" diye konuştu.

VETERİNER KLİNİK ZİYARETİ ZORLU BİR SÜREÇ

Kedi sahiplerinin yüzde 45'i muayene öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanılan stresin, veteriner klinik ziyareti sürecinde onları en çok zorlayan konu olduğunu belirtiyor. Kedi sahiplerinin yüzde 20'si klinik yolculuğu sırasında yaşanılan bu stresi, klinik ziyareti sırasında en çok zorlanılan konu olarak ifade ederken; yüzde 14'ü en çok kedisini taşıma çantasına yerleştirirken zorlanıyor. Kedi sahiplerinin yüzde 80'e yakını; veteriner klinik ziyaretinin daha kolay bir süreç olması halinde kedilerini çok daha sık sağlık kontrollerinden geçireceğini belirtiyor.

Her 10 kedi sahibinden 4'ü hayvanını besleyeceği mama miktarını belirlerken beslenme tablosundaki değerlere uyarak ölçü kabı ve tartı ile veriyor; yüzde 33'ü ise kedisinin önünde sürekli mama bulunduruyor. Kedi sahipleri ortalama olarak 3 ayda bir kilo kontrolü yapıyor.

Kedi sahiplerinin yüzde 60'tan fazlası kedilerine mama verirken herhangi bir ölçüleme veya miktar ayarlamasında bulunmuyor.  Anket katılımcılarının yarısından fazlası, hayvanlarda kilo kontrolü yoluyla sağlıklı yaşam geçirebilmeleri için kritik önemde olan mama miktarı ayarlamasında bulunmadığını, mama kabının sürekli olarak dolu bulundurduğunu veya kedilerin yalvarma davranışı gösterdiği anlarda mama verme yoluyla yalvarma davranışlarını yönettiklerini belirtiyor.


Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor
Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor
Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor

Veteriner, Türkiye, Ekim, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı
Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da         
10:12
MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt         
09:51
Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı         
09:26
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor         
09:13
Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü         
08:36
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak         
08:12
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 10:36:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei