Kedili Tekke'de kitap okuma etkinliği

Muradiye'deki Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşide ünlü tasavvuf tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Kara, 40 yıl önce kaleme aldığı Tekkeler ve Zaviyeler kitabının bilinen ve bilinmeyen yönlerini ele aldı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan'ın üstlendiği etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

"Cami, Medrese ve Tekkeler Ana Kurumlarımızdır"

Prof. Dr. Mustafa Kara, yaptığı konuşmada Tekkeler ve Zaviyeler kitabının ilk çalışması olduğunu belirterek, "Prof. Dr. Süleyman Uludağ hocam sayesinde yazımına başladığım kitabım, tekkeler ve zaviyelerin din, hayat, sanat açısından incelenmesini ele alıyor. Dini ve kültürel hayatımızda cami,

medrese ile tekke ana kurumlarımızdır.Toplumun gönül dünyasının sıhhatli bir çizgide yürümesi gerekiyor" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen kitap okuma etkinliklerinin tüm gençlere fayda sağlayacağını belirten Kara, kapılarını açtığı için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Kara, söyleşi sonunda katılımcıların kitaplarını imzaladı.