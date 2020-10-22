"Kekemeliği tedavi etmek mümkün" - Son Dakika

"Kekemeliği tedavi etmek mümkün"

22.10.2020 14:42

"Kekemeliği tedavi etmek mümkün" Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik hakkında yaptığı açıklamalarda kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik hakkında yaptığı açıklamalarda kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

"Kekemeliği tedavi etmek mümkün"

Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik hakkında yaptığı açıklamalarda kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi

SİVAS - Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik hakkında yaptığı açıklamalarda kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

22 Ekim Dünya Kekemelik Haftası dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı, Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kekemelik hastalığı hakkında toplumu bilinçlendirmek için önemli açıklamada bulundu. Dr. Altuntaş, akıcı konuşmayı engelleyen, genellikle çocukluk çağından başlayan ve yetişkinlik döneminde de devam eden bir konuşma bozukluğu olan kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş açıklamasında, "Bildiğiniz gibi kekemelik konuşma sırasında takılmalar, duraksamalar kelime ya da hecelerde tekrarlamalarla giden bir tablodur. Kekemelik sanki çocukluk yaşlarında görülen bir sorunmuş gibi karşımıza çıkmakla birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilen bir durumdur. En çok 2 ile 6 yaş arasında çocuklarda görülüyor o yüzden aileler büyük endişeye kapılıyorlar. Genellikle bu dönem çok önemli çünkü konuşma gelişiminin olduğu bir dönem. Erişkinlerde de kekemelik ortaya çıkabilir. Kekemeliğe pek çok şey sebep olabiliyor. Kekemeliğin en çok psikolojik sebeplerden dolayı oluyor. Kötü rüya gördü veya patlama gördüğü ondan sonra kekemeye başladı gibi halkımızda bir inanış olmakla birlikte ciddi nörolojik hastalıklarda erişkinlerde gelişimsel olarak kekemelik ortaya çıkabiliyor" ifadesini kullandı.

"Kekemelik tedavisi bir ekip tedavisidir"

Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik tedavisinin bir ekip tedavisi olduğunu ve kekemelik tedavi edilebileceğini dile getirerek, "Çocuk yaş grubunda kekemelik tanısını genellikle çocuk psikiyatristleri koyuyor. Konunun uzmanı tarafından çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor. Kekemeliğin altında yatan başka bir nörolojik gelişimsel başka bir hastalığın olup olmadığı ortaya konması gerekiyor. Bu hastalık psikolojiktir denip bir kenara konulmaması gerekiyor. Çocuk psikiyatristi tarafından hasta değerlendirildikten sonra konuşma terapistine yönlendirilerek bu kekemeliğin hangi aşamada olduğunu ve nasıl düzeltileceğini değerlendirmesi gerekiyor. Kekemelik tedavisi aslında bir ekip tedavisidir. Doğal akışı sırasında stres geçince kekemelik ortadan kalkabilir o yüzden bütün çocuklara kekemelikte tedavi vermiyoruz. Tedavi vereceğimiz olgularında farklı farklı tedavi yöntemleri var. Kekemelerin en çok fayda gördükleri tedavi yöntemi de konuşma terapisidir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda bu tedaviyi birçok hastaya uygulayabiliyorum. Kekemelik hastalığında önemli olan hastalığın nedenini bulmak ve ona göre tedavi bulmak. Kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.

Kekemeliği tedavi etmek mümkün
Kekemeliği tedavi etmek mümkün
Kekemeliği tedavi etmek mümkün
Kekemeliği tedavi etmek mümkün

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kulak burun boğaz bölümü, Altuntaş, Çocuk, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kekemeliği tedavi etmek mümkün' - Son Dakika

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