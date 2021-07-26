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Kekik tarlasından milli takıma - Son Dakika

Kekik tarlasından milli takıma

26.07.2021 10:49
Kekik tarlasından milli takıma, System.String[]

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı kırsal Eziler Mahallesi'nde kurulan Eziler Güney Gençlikspor Kulübü, çim hokeyinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı kırsal Eziler Mahallesi'nde kurulan Eziler Güney Gençlik spor Kulübü, çim hokeyinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takımın en başarıları arasında yer alan ve spordan arta kalan zamanda tarlada ailesine yardım eden lise öğrencisi Nazlı Atik, milli takım hocalarının radarına girdi.

Son iki ayda Osmaniye'de yapılan çim hokeyi müsabakalarında büyük bir başarı sergileyen Güney Gençlikspor Kulübü, aynı zamanda 'Yılın Fair-Play Takımı' seçildi. Gösterdiği performans ve mücadelesiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Nazlı Atik de Çim Hokeyi Milli Takımı antrenörlerinin yurt genelinde takip ettiği 4 sporcu arasına girdi.

Spordan arta kalan zamanlarda kekik ve tütün üretimi yapan ailesine yardım eden Nazlı Atik, babasıyla birlikte tarlada kürek sallıyor. Sporu çok sevdiğini ifade eden Atik'in en büyük hayali ise ay yıldızlı formayla başarılara imza atmak.

Hedefinin milli takımda mücadele etmek olduğunu belirten lise öğrencisi Nazlı Atik, "Mahallemizde son 5-6 yıldır çok güzel gelişmeler oldu. Spor ile tanıştık, ben de severek çim hokeyi oynuyorum. Bu sürede çok güzel başarılar elde ettik. Ben de fırsat buldukça antrenmanlara katılıyorum. Çünkü köyümüzde tam iş zamanı. Diğer arkadaşlarımla birlikte tarlada diğer işlerde çalışıyoruz. Tütün kırmaya gidiyoruz, kekik basıyoruz. Kekik çapasına gidiyoruz bunlardan arta kalan zamanda da fırsat buldukça antrenmanlara katılıyoruz. Son olarak Osmaniye'de yapılan 1. Lig'e terfi maçlarında ilk sırayı alarak lige yükseldik. Ayrıca çok kısa bir süre önce Osmaniye'de yapılan U15 Milli Birlik ve Demokrasi Türkiye Şampiyonası'nda da 4. olduk ve Fair-Play Takımı ödülünü aldık. Bu bizim için gurur verici bir olay. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Amacım milli takıma giderek milli formayı giymek ve ileride beden eğitimi öğretmeni olarak bu spor dalında öğrenciler yetiştirmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kekik tarlasından milli takıma
Kekik tarlasından milli takıma
Kekik tarlasından milli takıma

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Çocuk İzleme Merkezi, Kekik, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kekik tarlasından milli takıma - Son Dakika Spor


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