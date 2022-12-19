Kekik toplamaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu - Son Dakika
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Kekik toplamaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu

20.12.2022 00:01

Manisa Turgutlu kırsal Yukarı Bozkır Mahallesi'nde pazar günü sabah saatlerinde kekik toplamak üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cesedi dere içerisinde bulundu.

Manisa'da yaşayan Hürü Çetin, dün sabah saat 09.00 sıralarında kekik toplamak için evinden ayrıldı. En son Yukarı Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı Mevkisinde görüldüğü tespit edilen Çetin'den akşam saatlerine kadar haber alınamadı.

YETKİLİLER SEFERBER OLDU

Durumundan şüphelenen yakınları, mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz ve mahalle sakinleri ile birlikte Hürü Çetin için çevrede arama çalışması yaptı. Sonuç alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine de bildirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle mahalle ve civarında arama çalışmasını genişletildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da arama çalışmalarını takip etti.

ACI HABER GELDİ

Arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün saat 17.00 sıralarında Kız Atlayan Deresinde kayalıklar üzerinde Hürü Çetin'in cansız bedenini buldu. Arama çalışmalarına katılan Çetin'in yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Çetin'in cansız bedeni AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Hürü Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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Turgutlu, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kekik toplamaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kekik toplamaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu - Son Dakika
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