Keleş, Aski Tarafından Düzenlenen İstişare Toplantısına Katıldı

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ASKİ tarafından düzenlenen 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Değişiklikler ile İlgili İstişare toplantısı'na katıldı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ASKİ tarafından düzenlenen 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Değişiklikler ile İlgili İstişare toplantısı'na katıldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, beraberinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bayram Koncuk ve 1.Hukuk Müşaviri İlknur Turan'la birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenlenen 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Değişiklikler ile İlgili İstişare Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, 27 ilin su ve kanalizasyon idaresi genel müdür ve bürokratları yer aldı.



"Önerilerde bulunuldu"



2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun eski bir kanun olduğunu, her geçen gün gelişen ve değişen Türkiye'de kanunun da zamanın ve şartların ruhuna uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen toplantıya iştirak ettiklerini söyleyen Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, "Toplantıda tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi paylaşarak önerilerde bulunduk. Verimli bir toplantı oldu. İnşallah kanun ortak akıl yoluyla yapılacak düzenlemelerle çok daha güncel hale gelecek, böylelikle su ve kanalizasyon idarelerinin etkinliği daha da artacaktır. Bu toplantıyı düzenleyerek ilgili paydaşları bir araya getiren ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve Prof. Dr. Cumali Kınacı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

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