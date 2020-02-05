Kelkit'te halk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, başlattığı mahalle toplantılarının ardından bu kez ilçelerde halk toplantıları düzenlemeye başladı.



Bu kapsamda ilk toplantı Gümüşhane'nin en büyük ilçesi konumundaki Kelkit ilçesinde gerçekleştirildi. Peyderpey diğer ilçelerde de yapılacak toplantılarda kurum yöneticileri ve vatandaşlar bir araya geliyor.



Kelkit Belediyesi Kültür Evinde gerçekleştirilen programa Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Belediye Başkan Vekili İrşadi Bilgin, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, bu toplantıları diğer ilçelerde de devam ettireceklerini belirterek, "Kamu idaresini vatandaşa hesap verir halde tutabilmek için vatandaşımızın bizzat ilin Valisi olarak benim huzurumda eksik gördükleri ne varsa, daha iyi kamu yönetimi daha iyi kamu hizmeti sunumu noktasında tavsiyeleri, önerileri varsa bunları dinlemek için buradayız" dedi.



Devlet eliyle üretilen hizmetlere şahitlik etmek, vatandaşların hizmetlerden memnun olup olmadığını görmek, incelemek üzere bu tür toplantılar düzenlediklerini dile getiren Vali Taşbilek, "Valilik makamında vatandaşlarımız hiçbir engele hiçbir randevuya tabi olmaksızın 10.00 ile 11.00 saatleri arasında her gün bizimle görüşme imkanlarına sahipler. Bu vesile ile bize gelemeyen, bizim ulaşamadıklarımız da olabilir düşüncesinden hareketle daha çok vatandaşımıza ulaşma noktasında buradayız" diye konuştu.



Kelkit'in en önemli değerlerinin başında Sadak köyü sınırlarında yer alan Satala Antik Kentinin yer aldığını kaydeden Vali Taşbilek, "Satala Antik Kenti bizim için çok önemli. Oranın hayat bulmasını istiyoruz. Satala, Anadolu'daki 4 lejyondan birisi ama turizme kazandırılabilecek tek Roma lejyonu. Bu yıl kazı çalışmalarına daha çok katkı sağlayacağız. Daha farklı kaynaklarla kazı çalışmasını sezona yayılabilecek şekilde daha uzun süre yapacağız inşallah. Satala bölgemizin lokomotifi olacak" şeklinde konuştu.



Toplantıda söz alan vatandaşlar ilçe, köy ve mahalleleriyle ilgili sorunlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini aktardı. - GÜMÜŞHANE