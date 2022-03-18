Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu

18.03.2022 11:38
Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak önceki yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayakseverlerin gözdesi haline geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak önceki yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayakseverlerin gözdesi haline geldi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda 2020 yılının ocak ayında hizmete açılan kayak merkezi, yeni olmasına rağmen kayakseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe'ye gelen tatilciler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklıyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezinde, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanları bulunuyor.

Profesyonel eğitmenlerce kayak derslerinin de verildiği merkeze gelen sporseverler, her türlü ekipmana ulaşabiliyor.

"Kayak merkezi her geçen gün daha çok ilgi görüyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce açtıkları sezonun mart sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Kayak merkezinin her geçen gün daha çok ilgi gördüğüne işaret eden Güven, "Ülke genelinde devam eden kar yağışından biz de nasiplendik. Martın ortalarına gelmemize rağmen kayak için yeterli kar var. Martın sonuna kadar burada misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni bir tesis olmalarına rağmen tercih edildiklerini vurgulayan Güven, "Kayak merkezimizde 3 ayda 25 bin kişiyi ağırladık. Her yıl bu sayıyı artırarak devam edeceğimize inanıyoruz. Çevre illerimizden yoğun talep var. Şimdiden yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Pistlerimizin çalışmaları tamamlandı. 'Kayak Keltepe'de öğrenilir' sloganıyla yola çıktık. Herkesi tesisimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Davraz'da Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları yapıldı Davraz'da Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları yapıldı Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverler karın tadını Denizli'de çıkardı Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverler karın tadını Denizli'de çıkardı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Kayak Merkezi, gençlik, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:49:49. #1.12#
SON DAKİKA: Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement