Son Dakika Haberleri: Kemal Sunal Espark'ta Anılıyor

Kemal Sunal Espark'ta Anılıyor

1 saat önce

Espark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Türk Sineması'nın efsane ismi Kemal Sunal ile buluşturuyor.

Kemal Sunal Espark'ta Anılıyor, System.String[]
Espark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Türk Sineması'nın efsane ismi Kemal Sunal ile buluşturuyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük komedi ustalarından biri olan Kemal Sunal'ın sanat hayatının önemli kesitleri 12 - 18 Ocak tarihleri arasında Espark Alışveriş Merkezi'nde Eskişehirlilerle buluşacak.

Sergide Kemal Sunal' ın oynadığı filmlere ait afişler ve giysiler, kişisel eşyaları, aksesuarları ve kendi yazdığı mektuplar yer alacak. Gülüşü ve oynadığı roller ile herkesin kalbinde yer etmiş olan Kemal Sunal, bu sergi ile Eskişehirliler ile bulaşacak ve bir kez daha hatırlanacak.

12 Ocak saat 13: 00 de Gül Sunal'ın katılımıyla açılışı yapılacak sergi 18 Ocak tarihine kadar Espark'ta ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

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