Son Dakika Haberleri: Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

7 dakika önce

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi Sıdıka Yaman'ın cenazesi, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Gül Sunal ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Kemal Sunal, Gül Sunal, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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