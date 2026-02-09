Kemer'de Şiddetli Yağışlar 400 Evi Vurdu - Son Dakika
Kemer'de Şiddetli Yağışlar 400 Evi Vurdu

Kemer'de Şiddetli Yağışlar 400 Evi Vurdu
09.02.2026 16:33
Antalya Kemer'de 21 Ocak'tan bu yana etkili olan yağışlar sonucu 400 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 21 Ocak'tan bu yana aralıklı etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi.

İlçede 21 Ocak ile 9 Şubat arasında metrekareye 567 kilogram yağış düşmesi sonucu birçok ev ve iş yerine su bastı.

İhbar üzerine su tahliyesi yapılan ev ve iş yerlerinde ekiplerin zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, kentin ve Kemer ilçesinin son yıllarda görülmemiş bir yağış aldığını söyledi.

Yağışlardan kaynaklı ilçede bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Solmaz, "Özellikle 21 Ocak-9 Şubat'ta ilçemize metrekareye 567 kilogram yağış düştü. Şu an 237 mesken ve 35 işletmenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı bulunuyor. Sahada muhtarların ve vatandaşların taleplerini de dikkate aldığımızda sağanaktan etkilenen şu ana kadar 300'e yakın meskenimiz ve 100'e yakın da işletmemizde hasar tespitlerini yapıyoruz." dedi.

Solmaz, sıkıntıların giderilmesi için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

İlçede 40 dekarlık sera alanının yağıştan zarar gördüğünü aktaran Solmaz, burada da zarar tespitinin yapıldığını ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Evini su basan Celalettin Tokdemir de son 10 yıldır böyle bir yağış görmediğini söyledi.

6 Şubat'ta şiddetli yağış nedeniyle evinin bodrumunu su bastığını anlatan Tokdemir, "Eşyalarımız, her şey su altında kaldı. Ekiplere haber verdik ve şimdi bir yandan içerideki suyu tahliye ediliyor, bir yandan da eşyalar çıkarılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya Kemer, Hava Durumu, Antalya, Güncel, Kemer, Son Dakika

17:30
