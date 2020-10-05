Son dakika haber! Kemer'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kemer'deki yangın kontrol altına alındı

-Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 7 arazöz, 4 su tankeri, 1 helikopter, 1 uçak, 2 adet dozer ve yaklaşık 60 yangın işçisi müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki Ketenbelen Tepesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kemer Belediyesi'nin de su tankeri desteği verdiği yangına, 7 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale ekibi, 1 yer ekibi, 1 helikopter, 1 uçak, 2 adet dozer ve yaklaşık 60 yangın işçisi müdahale etti.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz olay yerine gelerek çalışmaları yönlendirdi. Yangın, havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonucu saat 19.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.