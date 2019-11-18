Son Dakika Haberleri: Kemer Turunç ağaçlarıyla süslendi
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Kemer Turunç ağaçlarıyla süslendi

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kemer İlçesi Atatürk Bulvarını Antalya'nın simgesi olan Turunç ağaçlarıyla süslüyor.

Kemer Turunç ağaçlarıyla süslendi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kemer İlçesi Atatürk Bulvarını Antalya'nın simgesi olan Turunç ağaçlarıyla süslüyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemer İlçesi Atatürk Bulvarında ağaç dikim mevsimi nedeniyle turunç ağaçlarını toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sera ve fidanlıklarında yetiştirilen ve orta refüjleri Antalya'nın sembolü olan Turunç ağaçlarıyla süsleyen ekipler, yeşil alanların bakımları ve çalı formundaki bitkilerin budama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilerleyen günlerde Kemer'in cadde ve kavşaklarında kışlık mevsimlik çiçek dikimleri ile peyzaj çalışmalarına devam edecek. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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