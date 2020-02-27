Kenan Doğulu ve Sertab Erener Red Bull SoundClash'te - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kenan Doğulu ve Sertab Erener Red Bull SoundClash'te - Son Dakika

Kenan Doğulu ve Sertab Erener Red Bull SoundClash'te

6 saat önce

Türkçe pop müziğinin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, müzik tarihinin en büyük karşılaşması Red Bull SoundClash'te aynı anda performans gösterecek.

Kenan Doğulu ve Sertab Erener Red Bull SoundClash'te, System.String[]

Türkçe pop müziğinin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, müzik tarihinin en büyük karşılaşması Red Bull SoundClash'te aynı anda performans gösterecek. 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Red Bull SoundClash'te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek. Yetenek, yaratıcılık ve müziğin sınırlarını zorlaması bekleyen etkinlikte Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde bir şova imza atacak. 17 Nisan Cuma günü KüçükÇiftlik Park'ta Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşecek 4 etaptan oluşan Red Bull SoundClash'te iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.

AVANTAJLI BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Sertab Erener ve Kenan Doğulu'nun canlı performanslarına sahne olacak müzik deneyiminde yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix üzerinden satışa sunuldu. Etkinliğe ilişkin daha fazla detaya Red Bull'un internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.


Kenan Doğulu, Red Bull, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saman fiyatları artınca besiciler zor durumda kaldı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Doğulu ve Sertab Erener Red Bull SoundClash'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]